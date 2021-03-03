Trabzonspor maçının dönüş yolunda son dakikalarda kaçırdığı net gol pozisyonu için oldukça moralsiz olduğu gözlenen Tanzanyalı golcüyü takım arkadaşları uçakta alkışlarla karşılayarak sürpriz yaptılar.

Samatta’ya destek Samandıra’da da sürdü. Takım arkadaşlarının sürekli moral verdiği yıldıza, teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu da sahip çıktı.

Samatta moral buldu

Bu destek karşısında çok mutlu olan Samatta antrenmanlar dışındaki ekstra çalışmaları ile göz dolduruyor. 28 yaşındaki futbolcu, inancını kaybetmeden iyi bir performans yakalayacağına inanıyor.

Taraftarların desteği ile de moral bulan ve buna çok önem veren, tek hedefinin taraftarı mutlu etmek olduğunu dile getiren Samatta, antrenmanlar dışında da beslenmesi ve yaşam tarzı ile kendine dikkat ediyor.