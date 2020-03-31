Süper Lig’de şaşırtan 26. hafta istatistiği. Son 10 sezonda, bu periyotu lider tamamlayan takımlar şampiyonluğa ulaştı.

2009-2010 sezonundan bu yana bu istatistik sadece geçtiğimiz yıl bozuldu.

26. haftayı Medipol Başakşehir lider tamamlarken, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray olmuştu.

Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon 26. haftada turuncu lacivertlilerin 6 puan gerisindeydi.

Geride kalan 9 yılda ise bu haftayı lider tamlayan takımların hepsi sezon sonunda mutlu sona ulaştı.