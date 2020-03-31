Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Süper Lig'de dikkat çeken istatistik
[Fotoğraf: TRT SPOR]
Süper Lig’de son 10 sezona bakıldığında şampiyonluk istatistiği dikkat çekiyor. Geride kalan 10 yılda, 26. haftayı lider tamamlayan takımlar 9 kez mutlu sona ulaştı.
Süper Lig’de şaşırtan 26. hafta istatistiği. Son 10 sezonda, bu periyotu lider tamamlayan takımlar şampiyonluğa ulaştı.
2009-2010 sezonundan bu yana bu istatistik sadece geçtiğimiz yıl bozuldu.
26. haftayı Medipol Başakşehir lider tamamlarken, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray olmuştu.
Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon 26. haftada turuncu lacivertlilerin 6 puan gerisindeydi.
Geride kalan 9 yılda ise bu haftayı lider tamlayan takımların hepsi sezon sonunda mutlu sona ulaştı.
Etiketler: süper lig dikkat çeken istatistik şampiyonluk yarışıSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 13:53
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