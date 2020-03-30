Cenk Tosun, en sevdiği sanatçılardan en iyi anlaştığı oyunculara, en sevdiği yemekten neden 23 numara giydiğine kadar birçok soruyu yanıtladı.

En çok sevdiği sanatçılar?

"Sezen Aksu, Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses, Sıla"

"İlk aldığım forma Beşiktaş formasıydı"

İlk aldığı formanın Beşiktaş forması olduğunu söyleyen Cenk Tosun, "Babamın bir arkadaşı vardı, hasta bir Beşiktaşlı. Beni Beşiktaşlı yapan da o. Hangi isim ve numara vardı hatırlamıyorum ama Sergen Yalçın olabilir." dedi.

Maç öncesi ritüelin var mı?

"Takım otobüsüyle stada giderken en son eşim ve babamı görüntülü ararım, çocukları görürüm, babamı görürüm, onların duasını alıp öyle çıkarım maça."

Oğlunun futbolcu olmasını istediğini söyleyen milli oyuncu neden 23 numaralı formayı sevdiğini de anlattı.

"Gaziantepspor'a devre arası gelmiştim, çok seçenek yoktu. En çok hoşuma giden 23 numaraydı. Michael Jordan, David Beckham gibi isimler giyiyordu. İlk sezonum da iyi geçince uğurlu numaram olarak geçti."

Cenk Tosun "hangi futbolcularla aynı takımda olmak isterdin?" sorusuna ise "Zinedine Zidane. Ronaldinho. Brezilyalı Ronaldo." şeklinde cevap verdi.

Benfica golü sonrası neler yaşadın?

"3-4 gün uyumadım, ben bunu nasıl yaptım diye. Hayal gibi geliyordu. Şampiyonlar Ligi çok büyük bir turnuva. Böyle bir turnuvada böyle bir gol atmak muhteşemdi. Hayatımın en mutlu günlerinden biriydi galiba."

[Fotoğraf: DHA]

"Premier Lig'deki en iyi oyuncu De Bruyne"

"Ronaldo mu, Messi mi?" sorusuna Ronaldo cevabını veren Cenk Tosun, Premier Lig'deki en iyi oyuncunun da Manchester City'nin orta sahası De Bruyne olduğunu söyledi.

Premier Lig'de en yakın olduğu takım arkadaşların?

"Everton'dan Stekelenburg, Coleman, Crystal Palace'dan Van Anholt."

Beşiktaş'tan en çok kimi özledin?

"Atınç, Necip, Oğuzhan, Olcay, Tolga Zengin, Caner. Hem saha içi, hem saha dışında hep birlikteydik, bir aile gibiydik."

"Galatasaray maçına çıkarken üstümde gerginlik vardı"

"Çarşamba günü düğünüm vardı. Cumartesi de Galatasaray ile çok kritik maça çıkacaktık. Maça çıkarken üzerimde gerginlik vardı, yenilirsek ihale bana kalır diye. Oyuna sonradan girdim, topu Mario Gomez'e çıkarttım, o da golü attı. Orada 'Oh be' dedim. Galatasaray ilk devrede bayağı bir gol kaçırmıştı, çok korkmuştum."

En sevdiğin yemek?

"Mantı"