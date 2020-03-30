Haber Giriş: Kaynak: AA
Mesut Özil baba oldu
[Fotoğraf: AA]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil baba oldu.
Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah." ifadelerini kullandı.
Arsenal Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, Mesut ve eşi Amine Özil tebrik edilerek, "Arsenal ailesine hoşgeldin Eda." denildi.
Şükürler olsun ki kızımız “Eda” sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiRabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, AMİN— Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 30, 2020
Amine & Mesut Özil pic.twitter.com/oElNb9dOeG
Etiketler: İngiltere Premier Lig arsenal Mesut ÖzilSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 23:14
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