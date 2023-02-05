Süper Lig'de dev mücadele
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası dev bir sahne oluyor. Lider Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor.
Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Trabzonspor, 12. saniyede Gomez'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Ligde çıktığı 21 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 51 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider başladı.
Süper Lig'de oynadığı 21 maçın 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Trabzonspor ise hanesine 38 puan yazdırdı. Bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralardan kopmak istemiyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.
Dev mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: NEF
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Dubais, Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hugo, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Lahtimi, Gomez.
- 18:49
- 18:43
- 18:26
- 18:22
- 17:41