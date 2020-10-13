Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla birlikte birçok takım 5 oyuncu değişikliği hakkından yararlanırken oynanan 4 haftada değişiklik hakkının tamamını kullanan iki takım oldu. Aytemiz Alanyaspor ve Medipol Başakşehir oynadıkları her maçta 5 değişiklik hakkından da yararlandı.

Yukatel Denizlispor ise 4 haftada toplam 11 değişiklik yaparak ligin en az oyuncu değiştiren takımı oldu.

Yeni kurallar Sosa ve Lens'e yaradı

Yeni kural sonrası kenardan gelen oyuncuların skora katkısıyla ilk tanışan takım Fenerbahçe oldu.

Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren dördüncü isim olan yeni transfer Jose Sosa penaltıdan attığı golle sarı-lacivertli ekibi 2-1 öne geçirerek galibiyet golünü kaydetti.

Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanında bordo-mavili ekibi 3-1 yendiği maçta kulübeden gelerek gol atan bir diğer isim ise Jeremain Lens oldu. Siyah-beyazlıların beşinci oyuncu tercihi olarak müsabakaya 72. dakikada dahil olan Lens, 74. dakikada Beşiktaş'ın 3. golünü kaydetti.

Böylelikle sezonun ilk haftasında 5 oyuncu değişikliği hakkıyla oyuna giren Sosa ve Lens takımları adına birer gol atmayı başardı.

Yedekler en çok ilk hafta gol attı

Ligde geride kalan 4 haftada oyuna sonradan giren oyuncular rakip fileleri havalandırırken, yedekler en çok ligin ilk haftasında gol attı.

Sosa ve Lens'in yanı sıra oyun sonradan girip galibiyette rol oynayan bir diğer isim olan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Oltan Karakullukçu attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.

MKE Ankaragücü deplasmanında 1-0 geriye düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor beş oyuncu değişikliği hakkından sadece üçünü kullandı. Mavi-beyazlı takım, 55. dakikada oyuna giren Oltan Karakullukçu'nun attığı gollerle başkent deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrıldı. Oltan böylelikle takımının aldığı 3 puana direkt etki etti.

İlk haftada 78 değişiklik yapıldı

Sezonun ilk haftasında takımlar 78 oyuncu değişikliği yaptı.

İlk haftada oynanan maçlarda 7 takım 5 oyuncu değişikliği hakkının tamamından yararlanırken 13 takım ise daha az sayıda değişiklik yaptı.

Ligin ilk haftasında HES Kablo Kayserispor sadece iki değişiklik yaparak en az oyuncu değiştiren takım oldu.

İkinci haftada yedekler beraberlik gollerini attı

Oyuna sonradan girip gol atan futbolular ikinci haftada da devam ederken yeni kuralla birlikte mücadeleye dahil olarak gol sevinci yaşayan tek isim Fraport TAV Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar oldu.

Kırmızı-beyazlı ekibin İstanbul'da Beşiktaş'a karşı oynadığı karşılaşmanın 76. dakikasında takımı 1-0 gerideyken oyuna giren genç futbolcu, 85. dakikada attığı golle Antalyaspor'a 1-1'lik beraberliği getirerek takımına 1 puan kazandırdı.

Ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen tecrübeli forvet Mevlüt Erdinç de takımı adına kritik bir gole imza attı.

Fatih Karagümrük adına 46. dakikada oyuna ilk giren yedek futbolcu olan Mevlüt, 90+5. dakikada attığı golle Gaziantep Futbol Kulübü karşısında skoru 2-2'ye getirerek 1 puanı kurtardı.

Büyükşehir Belediye Erzurum deplasmanında oyuna giren ikinci isim olan Arouna Kone, Demir Grup Sivasspor'un 2-1 kazandığı maçta Sivasspor'a beraberliği getiren golü 82. dakikada attı.

Ligin ikinci haftasında 5 takım yeni kurala ilgi göstermedi.

Trabzonspor, Beşiktaş, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor oynadıkları maçlarda sadece 3 oyuncu değiştirdi.

Yeni Malatyaspor, Göztepe, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, HES Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Fatih Karagümrük 4 oyuncu değiştirirken, İttifak Holding Konyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe 5 oyuncu değişkiliği hakkının tamamından yararlandı.

Üçüncü haftada yedeklerin golleri işe yaramadı

Ligin üçüncü haftasıda oyuna sonrada dahil olup fileleri havalandıran üç futbolcu oldu.

İki takımın da 5 oyuncu değişikliği hakkını kullandığı İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı takım adına oyuna giren ikinci isim olan Gökhan Töre, Beşiktaş'ın 4-1 kaybettiği mücadelede takımının tek golünü kaydetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un HES Kablo Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçta kulübeden gelen iki futbolcu gol attı ancak bu goller takımlara puan katkısı sağlamadı.

Oyuna 46. dakikada dahil olan Pedro Henrique, HES Kablo Kayserispor 2-0 gerideyken penaltıdan takımının tek golünü attı. Erzurumspor'da 83. dakikada oyuna giren üçüncü isim olan İbrahim Sissoko ise 90+5. dakikada mavi-beyazlı ekibin üçüncü golünü attı.

81 oyuncu değişikliğinin yapıldığı ligin üçüncü haftasında 8 takım 5 oyuncu değiştirirken, Yukatel Denizlispor sadece 2 oyuncu değişikliği hakkını kullandı.

Dördüncü haftada yedeklerden tek gol geldi

Ligin 4. haftasında ise kulübeden gelerek gol atan sadece 1 futbolcu oldu.

Trabzonspor'un Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta oyuna 27. dakikada giren Gaston Campi bordo-mavilileri 1-0 öne geçiren golü attı.

Ligin bu bölümünde 83 oyunu değişikliği gerçekleştirildi.

Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir, Göztepe, Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ve Galatasaray ligin 4. haftasında 5 oyuncu değişikliği hakkından da yararlandı.

MKE Ankaragücü, Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa 4 oyuncu değiştirirken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor 3, HES Kablo Kayserispor ve Yukatel Denizlispor 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Takımların oyuncu değişikliği sayıları

Takım Oyuncu değişikliği sayısı Aytemiz Alanyaspor 20 Medipol Başakşehir 20 Galatasaray 19 Fraport TAV Antalyaspor 18 İttifak Holding Konyaspor* 18 Beşiktaş 18 Yeni Malatyaspor 18 Gaziantep Futbol Kulübü 18 Göztepe 17 Demir Grup Sivasspor* 17 Fenerbahçe 16 Atakaş Hatayspor 16 Fatih Karagümrük 15 Çaykur Rizespor 15 Kasımpaşa 14 Gençlerbirliği* 14 Trabzonspor 13 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 13 MKE Ankaragücü* 13 HES Kablo Kayserispor 12 Yukatel Denizlispor 11

Not: Yıldızla işaretlenen takımların bay geçtikleri haftalar nedeniyle 1 maçı eksiktir.