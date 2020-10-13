Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 310'u resmi, 272'si özel 582 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 138 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 250'si deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 767 gol attı, kalesinde 828 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 582 karşılaşmanın 501'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 582 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2020 yılındaki 5. maç

A Milli Takım, 2020 yılındaki beşinci maçını Sırbistan ile İstanbul'da oynayacak.

Türkiye, bu yıl oynadığı ilk maça 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçına 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı.

Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Sırbistan ile ikinci maç

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile tarihindeki ikinci maçını oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan ile ilk maçını 6 Eylül 2020'de deplasmanda oynamış ve mücadele golsüz beraberlikle tamamlanmıştı.

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 67. maçında

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 47'si resmi, 19'u özel 66 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 66 maçta, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 98 gol attı, kalesinde 59 gole engel olamadı.

Güneş yönetiminde 48. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 48. resmi maçına Sırbistan karşısında çıkacak.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 47 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 11'inde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 80 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 35 gol gördü.

Şenol Güneş dönemi milli maçlar

A Milli Futbol Takımı'nın, Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç 11.10.2020 Moskova UEFA Uluslar Ligi Rusya 1-1 07.10.2020 Köln Özel Almanya 3-3 06.09.2020 Belgrad UEFA Uluslar Ligi Sırbistan 0-0 03.09.2020 Sivas UEFA Uluslar Ligi Macaristan 0-1 17.11.2019 Andorra Avrupa Şampiyonası Elemeleri Andorra 2-0 14.11.2019 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 0-0 14.10.2019 Paris Avrupa Şampiyonası Elemeleri Fransa 1-1 11.10.2019 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Arnavutluk 1-0 10.19.2019 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 4-0 07.09.2019 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Andorra 1-0 11.06.2019 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 1-2 08.06.2019 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri Fransa 2-0 02.06.2019 Antalya Özel Özbekistan 2-0 30.05.2019 Antalya Özel Yunanistan 2-1 25.03.2019 Eskişehir Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 4-0 22.03.2019 İşkodra Avrupa Şampiyonası Elemeleri Arnavutluk 2-0 18.02.2004 Adana Özel Danimarka 0-1 19.11.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Letonya 2-2 15.11.2003 Riga Avrupa Şampiyonası Elemeleri Letonya 0-1 11.10.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri İngiltere 0-0 09.09.2003 Dublin Özel İrlanda Cumhuriyeti 2-2 06.09.2003 Vaduz Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 3-0 20.08.2003 Ankara Özel Moldova 2-0 28.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası Kolombiya 2-1 26.06.2003 Paris FIFA Konfederasyon Kupası Fransa 2-3 23.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası Brezilya 2-2 21.06.2003 Paris FIFA Konfederasyon Kupası Kamerun 0-1 19.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası ABD 2-1 11.06.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Makedonya 3-2 07.06.2003 Bratislava Avrupa Şampiyonası Elemeleri Slovakya 1-0 30.04.2003 Teplice Özel Çekya 0-4 02.04.2003 Sunderland Avrupa Şampiyonası Elemeleri İngiltere 0-2 12.02.2003 İzmir Özel Ukrayna 0-0 20.11.2002 Pescara Özel İtalya 1-1 16.10.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 5-0 12.10.2002 Üsküp Avrupa Şampiyonası Elemeleri Makedonya 2-1 07.09.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Slovakya 3-0 21.08.2002 Trabzon Özel Gürcistan 3-0 29.06.2002 Daegu Dünya Kupası Finalleri Güney Kore 3-2 26.06.2002 Saitama Dünya Kupası Finalleri Brezilya 0-1 22.06.2002 Osaka Dünya Kupası Finalleri Senegal 1-0 18.06.2002 Miyagi Dünya Kupası Finalleri Japonya 1-0 13.06.2002 Seul Dünya Kupası Finalleri Çin 3-0 09.06.2002 Incheon Dünya Kupası Finalleri Kosta Rika 1-1 03.06.2002 Ulsan Dünya Kupası Finalleri Brezilya 1-2 23.05.2002 Hong Kong Özel Güney Afrika 0-2 17.04.2002 Kerkrade Özel Şili 2-0 26.03.2002 Bochum Özel Güney Kore 0-0 12.02.2002 Breda Özel Ekvador 0-1 14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 5-0 10.11.2001 Viyana Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 1-0 06.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri Moldova 3-0 05.09.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri İsveç 1-2 01.09.2001 Bratislava Dünya Kupası Elemeleri Slovakya 1-0 15.08.2001 Oslo Özel Norveç 1-1 06.06.2001 Bursa Dünya Kupası Elemeleri Makedonya 3-3 02.06.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Azerbaycan 3-0 25.04.2001 Gaziantep Özel Arnavutluk 0-2 28.03.2001 Üsküp Dünya Kupası Elemeleri Makedonya 2-1 24.03.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Slovakya 1-1 28.02.2001 Amsterdam Özel Hollanda 0-0 15.11.2000 İstanbul Özel Fransa 0-4 11.10.2000 Bakü Dünya Kupası Elemeleri Azerbaycan 1-0 07.10.2000 Göteborg Dünya Kupası Elemeleri İsveç 1-1 02.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Moldova 2-0 16.08.2000 Saraybosna Özel Bosna Hersek 0-2

Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.