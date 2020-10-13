Haber Giriş: Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig'de 5 koronavirüs vakası
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan koronavirüs testlerinde 5 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 5-11 Ekim tarihlerinde uygulanan bin 128 koronavirüs (Covid-19) test sonucundan 5'inin pozitif çıktığı belirtildi.
Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp yetkilileri 10 gün karantinada kalırken koronavirüse yakalanan kişilerin isimleri açıklanmıyor.
Etiketler: covid-19 koronavirüs Premier LigSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 05:26
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