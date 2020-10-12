İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bir süredir Covid-19 teşhisiyle başkent Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde tedavi gören 76 yaşındaki Enzo Totti'nin bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Enzo Totti'nin birkaç yıl önce kalp krizi geçirdiği ve bu sebeple, Covid-19 salgınının en çok etkilediği risk kategorisi yüksek gruptaki hastalardan olduğu belirtildi.

Francesco Totti'nin bütün futbol kariyeri boyunca formasını giydiği Roma kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Totti ailesine başsağlığı diledi.