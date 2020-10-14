A Milli Takım, 57. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle farkı 1’e, 76. dakikada ise Ozan Tufan'ın golüyle skora dengeyi getirdi.

Konuk ekip, 22. dakikada Milinkovic-Savic ve 49. dakikada penaltıdan Alexander Mitrovic’in golleriyle 2-0 öne geçti.

Milli takımda Burak Yılmaz, 90. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Grubun diğer maçında ise Rusya ile Macaristan 0-0 berabere kaldı.

Üçüncü grupta, dördüncü maçlar sonrasında Rusya 8 puanla liderliğini sürdürdü.

İkinci sıradaki Macaristan 7 puana sahip oldu.

Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Sırbistan ise 2 puan ile son sırada kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

İLK TEHLİKE TÜRKİYE'DEN 1. dakikada yaptığı baskıyla topu kazanan Ozan Tufan pasını Kenan Karaman'a aktardı. Kenan'ın vuruşunda araya giren Milenkovic topu kornere yolladı.

HAKAN VURDU KALECİ KURTARDI 2. dakikada paslaşarak kullanılan kornerin ardından Cengiz'den pası alan Hakan Çalhanoğlu'nun sert vuruşunda rakip kaleci Dmitrovic gole izin vermedi.

GOL - SIRBİSTAN ÖNE GEÇTİ 21. dakikada sol kanatta topla buluşan Ristic'in ortasına iyi yükselen Milinkovic-Savic, yaptığı kafa vuruşuyla Sırbistan'ı 1-0 öne geçiren golü attı. 0-1

Sırbistan, Milinkovic-Savic'in attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/t6Bp3kTCOS — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020

SIRBİSTAN'DAN ETKİLİ ATAK 30. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lazovic'in ortasında arka direkte bomboş pozisyonda vuruşunu yapan Ristic'in şutu auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Sırbistan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

SIRBİSTAN GOLE ÇOK YAKLAŞTI 47. dakikada Kolarov'un köşe vuruşundan ceza sahasına gönderdiği ortaya Milenkovic'in yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

SIRBİSTAN PENALTI KAZANDI 48. dakikada Milinkovic-Savic, Okay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kabakov penaltı noktasını gösterdi. Konuk ekip penaltı vuruşu kullanacak.

GOL - FARK 2'YE ÇIKTI 49. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Aleksandar Mitrovic hata yapmadı ve Sırbistan durumu 2-0'a getirdi.

Sırbistan, Aleksandar Mitrovic'in penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçti. pic.twitter.com/pkzEWiUC31 — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020

TÜRKİYE GOLÜ BULDU 57. dakikada Kenan Karaman ile yaptığı duvar pası sonucunda ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, kaleci Dmitrovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda hata yapmadı ve farkı 1'e indirdi. 1-2

GOOOOLL! Harika paslaşmalar ve gol Hakan Çalhanoğlu'dan... pic.twitter.com/uQCtStihe9 — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020

SON ANDA MERT GÜNOK KURTARDI 64. dakikada köşe vuruşundan gelen ortaya iyi yükselen Milinkovic-Savic'in kafa vuruşunu Mert parmaklarının ucuyla kurtardı.

SIRBİSTAN GOLE ÇOK YAKLAŞTI 65. dakikada Ceza sahası içerisinde topla buluşan Mitrovic'in vuruşunda Mert ve direk gole izin vermedi.

BURAK VURDU KALECİ ÇIKARDI 66. dakikada Türkiye'nin hızlı atağında Burak Yılmaz kaleyi görür görmez vuruşunu yaptı. Sırbistan kalecisi Dmitrovic sert şutu kontrol etmeyi başardı.

TÜRKİYE GOLE YAKLAŞTI 70. dakikada Kenan'ın pasıyla topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Köşeyi iyi kapatan Dmitrovic gole izin vermedi.

Cengiz Ünder'in sert şutunu kaleci Dmitrovic kurtardı. pic.twitter.com/Hk9kQut3DI — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020

KİMSE DOKUNAMADI 74. dakikada Cengiz'in ortasına Okay Yokuşlu kafa vuruşunu yaptı. Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'ın uygun pozisyonda dokunamadığı top auta çıktı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - TÜRKİYE BERABERLİĞİ YAKALADI 76. dakikada Sırbistan ceza sahasında yaşanan karambolde Kenan'ın vuruşunu Sırbistan savunması uzaklaştırmak istedi. Dönen topa bir kez daha vuran Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda kale önünde son dokunuşu yapan Ozan Tufan durumu 2-2'ye getirdi.

MERİH ÇİZGİDEN ÇIKARDI 81. dakikada Lazovic'in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Vlahovic'in kafa vuruşunda Mert'i geçen top ağlara doğru giderken Merih Demiral çizgi üstünde yaptığı müdahaleyle golü önledi.

Merih Demiral topu çizgiden muhteşem çıkardı.pic.twitter.com/X8RYHKGlpK — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020

TÜRKİYE 10 KİŞİ 90. dakikada Lukic'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gören Burak Yılmaz, kırmızı kartla oyundan atıldı.

SON ANDA MERT KURTARDI 90+1. dakikada Kolarov'un serbest vuruştan kaleye gönderdiği şutu Mert son anda kurtardı.

Karşılaşma 2-2 berabere bitti.

Stat: Türk Telekom Stadı.

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan).

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 27 Umut Meraş), Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir (DK. 76 Yusuf Yazıcı), Cengiz Ünder (Dk. 86 Abdülkadir Ömür), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milinkovic, Maksimovic, Ristic (Dk. 46 Filip Mladenovic), Djuricic (Dk. 75 Dusan Vlahovic), A. Mitrovic (Dk. 75 Nemanja Gudelj).

Sarı kartlar: Dk. 16 Mitrovic, Dk. 79 Aleksandar Kolarov, Dk. 81 Aleksandar Mitrovic (Sırbistan), Dk. 29 Okay Yokuşlu, Dk. 44 Burak Yılmaz (Türkiye)

Goller: Dk. 21 Milinkovic-Savic, Dk. 49 Aleksandar Mitrovic (Sırbistan), Dk. 57 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 76 Ozan Tufan (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 90 Burak Yılmaz (Türkiye)