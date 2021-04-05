Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı
Süper Lig'in 33. haftası 6 Nisan Salı günü oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ligin 33. haftasında Galatasaray maç oynamadan (bay) geçecek.
6 Nisan Salı:
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (Medical Park)
7 Nisan Çarşamba:
16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
8 Nisan Perşembe:
16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)
16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
Etiketler: Süper Lig
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