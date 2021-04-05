Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 08:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester United geriden gelip kazandı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Brighton'ı 2-1 mağlup etti.
Ligin 30. hafta mücadelesinde Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Brighton'ı ağırladı.
Konuk ekip, 13. dakikada Danny Welbeck'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Manchester United, 62. dakikada Marcus Rashford ve 83. dakikada Mason Greenwood ile bulduğu gollerle karşılamadan 2-1 galip ayrıldı.
Ligde üst üste 3. kez kazanan Manchester ekibi, puanını 60'a yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Brighton ise 32 puanla 16. sırada kaldı.
Etiketler: Manchester United
Sıradaki Haber
Valencia ırkçı saldırı nedeniyle sahadan çekildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz