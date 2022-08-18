Süper Lig'de 3. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesi yarın Ümraniyespor-Galatasaray maçıyla başlayacak.
Haftanın açılış maçında ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Müsabakanın başlangıç düdüğü saat 21.00'de çalacak.
Süper Lig'de 3. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
20 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)
19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Yeni Hatay)
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)
22 Ağustos Pazartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor (Sivas 4 Eylül)
19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)