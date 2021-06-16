Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu 2021-2022 sezonunda Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı.
Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin 2021-2022 sezonu takım harcama limitlerini belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray 546 milyon lira limit ile zirvede yer aldı.
Yeni sezonda Fenerbahçe'nin 497 milyon lira, Beşiktaş'ın 386 milyon lira ve Trabzonspor'un 274 milyon lira harcama limiti olacak.
Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor ise 101 milyon lira harcama limitiyle en alt sırada yer aldı.
Süper Lig takımlarının yeni sezon için lira bazında harcama limitleri şöyle:
|
Takımlar
|
Harcama Limiti
|
%25 Sapma Dahil Tutar
|
|
1.BEŞİKTAŞ
|
309.158.217
|
386.447.771
|
|
2.GALATASARAY
|
437.480.550
|
546.850.687
|
|
3.FENERBAHÇE
|
397.640.264
|
497.050.330
|
|
4.TRABZONSPOR
|
219.655.520
|
274.569.400
|
|
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
131.122.375
|
163.902.969
|
|
6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|
146.975.555
|
183.719.443
|
|
7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|
116.625.336
|
145.781.670
|
|
8.FATİH KARAGÜMRÜK
|
106.123.422
|
132.654.278
|
|
9.GAZİANTEP
|
139.605.238
|
174.506.547
|
|
10.GÖZTEPE
|
110.545.038
|
138.181.297
|
|
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|
92.003.321
|
115.004.151
|
|
12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|
156.356.325
|
195.445.406
|
|
13.ÇAYKUR RİZESPOR
|
186.906.816
|
233.633.520
|
|
14.KASIMPAŞA
|
90.113.696
|
112.642.119
|
|
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|
92.272.842
|
115.341.052
|
|
16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|
90.995.854
|
113.744.817
|
|
17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|
81.102.954
|
101.378.693
|
|
18.ADANA DEMİRSPOR
|
116.218.789
|
145.273.486
|
|
19.GTZ GİRESUNSPOR
|
116.218.789
|
145.273.486
|
|
20.ALTAY
|
116.218.789
|
145.273.486
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