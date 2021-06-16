Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin 2021-2022 sezonu takım harcama limitlerini belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray 546 milyon lira limit ile zirvede yer aldı.

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin 497 milyon lira, Beşiktaş'ın 386 milyon lira ve Trabzonspor'un 274 milyon lira harcama limiti olacak.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor ise 101 milyon lira harcama limitiyle en alt sırada yer aldı.

Süper Lig takımlarının yeni sezon için lira bazında harcama limitleri şöyle: