19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında saat 19.19'da tüm stadyumlarda okunan İstiklal Marşı'nın ardından kulüpler kendi aralarında bir organizasyon daha düzenledi.

Kulüpler sosyal medya hesaplarından 'Gençlik Marşı'nı okudu.

Marşın bir bölümünü paylaşan kulüp, geri kalanını paylaşması için bir kulübü etkitleyerek etkinliği devam ettirdi.

Süper Lig kulüpleri arasında Twitter'da başlayan bu etkinlik bir anda diğer kulüpleri de içine alarak yayıldı.