Süper Lig kulüpleri sosyal medya 'Gençlik Marşı'nı söyledi
Süper Lig kulüpleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 'Gençlik Marşı'nı söylüyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında saat 19.19'da tüm stadyumlarda okunan İstiklal Marşı'nın ardından kulüpler kendi aralarında bir organizasyon daha düzenledi.
Kulüpler sosyal medya hesaplarından 'Gençlik Marşı'nı okudu.
Marşın bir bölümünü paylaşan kulüp, geri kalanını paylaşması için bir kulübü etkitleyerek etkinliği devam ettirdi.
Süper Lig kulüpleri arasında Twitter'da başlayan bu etkinlik bir anda diğer kulüpleri de içine alarak yayıldı.
Dağ başını duman almış...#YürüyelimArkadaşlar @Fenerbahce pic.twitter.com/pi3xHbvhMD— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 19, 2020
Gümüş dere durmaz akar... #YürüyelimArkadaşlar @ibfk2014 pic.twitter.com/Uqgx9IFS4Y— Fenerbahçe SK - #EvdeKal (@Fenerbahce) May 19, 2020
Güneş ufuktan şimdi doğar... #YürüyelimArkadaşlar @Trabzonspor pic.twitter.com/9J0z29mQRF— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) May 19, 2020
Yürüyelim arkadaşlar!#YürüyelimArkadaşlar @Goztepe pic.twitter.com/M6tn9WSxhD— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal (@Trabzonspor) May 19, 2020
Sesimizi yer, gök, su dinlesin...#YürüyelimArkadaşlar @SivassporKulubu pic.twitter.com/lwhSX4zgPk— Göztepe Spor Kulübü #SosyalMesafeyiKoru (@Goztepe) May 19, 2020
Sert adımlarla her yer inlesin.— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) May 19, 2020
#YürüyelimArkadaşlar @CRizesporAS
Sesimizi yer, gök, su dinlesin.#YürüyelimArkadaşlar @YMSkulubu pic.twitter.com/ZuP4iizpa8— Çaykur Rizespor #Evdekal (@CRizesporAS) May 19, 2020
Sert adımlarla her yer inlesin...#YürüyelimArkadaşlar @KayserisporFK pic.twitter.com/uH4HuEg91d— BtcTurk Yeni Malatyaspor #EvdeHayatVar (@YMSkulubu) May 19, 2020
Bu gök, deniz nerede var#YürüyelimArkadaşlar @GaziantepFK pic.twitter.com/kzloSA4uRl— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) May 19, 2020
Nerede bu dağlar, taşlar? #YürüyelimArkadaşlar @Denizlispor pic.twitter.com/AmmBvHLyNl— Gaziantep FK | #EvdeKal (@GaziantepFK) May 19, 2020
Bu ağaçlar, güzel kuşlar,#YürüyelimArkadaşlar @kirmizikara pic.twitter.com/Ukv1qXoHJI— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) May 19, 2020
Yürüyelim arkadaşlar!#YürüyelimArkadaşlar @Ankaragucu pic.twitter.com/gLOliTpTgf— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) May 19, 2020
Sesimizi yer, gök, su dinlesin... #YürüyelimArkadaşlar @Antalyaspor pic.twitter.com/ZGnqcmLaah— MKE Ankaragücü #EvdeKal (@Ankaragucu) May 19, 2020
Sert adımlarla her yer inlesin...#YürüyelimArkadaşlar @kasimpasa pic.twitter.com/reQt9Cthmc— Fraport TAV Antalyaspor #EvdeKalTürkiye (@Antalyaspor) May 19, 2020
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