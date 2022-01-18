TFF tarafından yapılan açıklamaya göre testi pozitif çıkan hakemin izolasyon süreci başladı.

"Bir Süper Lig hakemimizin bugün yapılan rutin COVID-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."