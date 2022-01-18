Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig hakemi koronavirüse yakalandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir Süper Lig hakeminin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
TFF tarafından yapılan açıklamaya göre testi pozitif çıkan hakemin izolasyon süreci başladı.
"Bir Süper Lig hakemimizin bugün yapılan rutin COVID-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."
Etiketler: TFF Koronavirüs
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