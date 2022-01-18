MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı hakem Yasin Kol yönetti. Müsabaka 1-0'lık İttifak Holding Konyaspor üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada Amar Rahmanovic ağlarla buluşturdu.

Bu sonuçla puanını 42'ye yükselten yeşil-beyazlı ekip, lider Trabzonspor'la arasındaki farkı 8 puana indirdi.

Ligde 6 hafta sonra yenilen Adana Demirspor 34 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Karşılaşma öncesinde stat girişlerinde kurulan stantlarda üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu atkı ve karanfil dağıtıldı. Ayrıca stadyumun içiresine Ahmet Çalık'ın büyük fotoğrafı asıldı.

Taraftarlar ısınmaya çıkan futbolcuları çağırarak; "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Konyaspor tarafından Ahmet Çalık anısına hazırlanan videoyu, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen ve yöneticiler, Ahmet Çalık'ın kardeşi Fatih Emre Çalık'la birlikte izledi. Tribünde bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamazken rakip takımın futbolcuları da videoyu izledi.

Öte yandan, tribünlerde "Yüreğime ayaz vururda sen üşürsün oralarda" yazısının altına Ahmet Çalık'ın "melek kanatlı" resmi açıldı.

Konyasporlu futbolcular karşılaşmaya da siyah formayla çıktı.

[Fotoğraf: AA]

6. dakikada Ahmet Çalık anıldı

Konyaspor'da 6 numaralı formayı giyen Çalık'ı anmak için 6. dakikada maç durdu. Futbolcular ve taraftarlar bir süre alkışlayarak, Ahmet Çalık'ı andı.

Karşılaşma öncesi Konyaspor'un sunucusu Mustafa Durmuş maç kadrosunu açıklarken duygularına hakim olamadı.

[Fotoğraf: AA]

Adana Demirsporlu futbolcular sahaya siyah tişörtlerle ve ellerinde "Acınız acımızdır. Başınız sağolsun" yazılı pankartla çıktı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a verdiği 1 maç men cezasıyla ilgili Konyaspor'un erteleme talebinin kabul edilmediği bildirildi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muric'ten döndü.

15. dakikada kaleci Muric'in uzun topuna hareketlenen Vargas'ın şutunda, top kaleci Sehic'de kaldı.

43. dakikada Svensson'un ceza sahası içinden sert şutunda, kaleye yönelen topu Abdülkerin Bardakçı kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Michalak'ın sert şutunda, kaleci Muric topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada Bytyqi'nin ortasında Michalak'ın vuruşunda kaleci Muric'ten dönen top, Skubic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda defans topu uzaklaştırdı.

GOL - 53. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Bytyqi'nin kafa vuruşunda kaleci Muric'ten dönen topu önünde bulan Rahmanovic'in vuruşunda, top ağlarla buluştu. 1-0.

79. dakikada Soner Dikmen'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, defansa da çarpan top direk dibinden kornere gitti.

81. dakikada topla ceza sahasına hareketlenen Assombalonga'nın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Ömer Tevfik Özkoç, Selahattin Altay

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 89 Oğulcan Ülgün), Hadziamhetovic, Michalak, Rahmanovic (Dk. 77 Mpoku), Bytyqi (Dk. 89 Çekiçi), Ahmed Hassan (Dk. 68 Cikalleshi)

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Alper Uludağ (Dk. 68 İsmail Çokçalış), Stambouli, Sinan Kurt (Dk. 76 Castro), Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas (Dk. 76 Akintola), Assombalonga

Gol: Dk. 53 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Alper Uludağ, Dk. 74 Assombalonga (Adana Demirspor), Dk. 28 Adil Demirbağ, Dk. 36 Rahmanovic, Dk. 71 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)