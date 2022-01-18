İlk yarısı golsüz sona eren maçın devre arasında hakem Ümit Öztürk, sahada incelemelerde bulundu.

Devre arasının ardından sahaya çıkan her iki takımın oyuncuları, hakem Öztürk ile bir süre sahada bekledi.

Hakem Öztürk, yaptığı görüşmeler sonrasında soyunma odasına gitti. Daha sonra karşılaşmayı tatil etti.

Bu arada, her iki kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla mücadelenin yarın saat 17.00'de kaldığı yerden oynanacağını duyurdu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

22. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu Mounir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti.

28. dakikada ceza sahasının sağ çizgisindeki serbest vuruşu kullanan Maxim, topu ceza sahasındaki Muhammet Demir'e ulaştırdı. Muhammet Demir'in gelişine çektiği şutta, kaleci Ertaç Özbir güçlükle topu kontrol etti.

MALATYASPOR PENALTI KAÇIRDI - 43. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Mounir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Semih Kaya, Oğuz Ceylan'ın müdahalesinin ardından yerde kaldı. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu kenara gelerek izleyen hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada penaltı atışını kullanan Mounir'in vuruşunda, top üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Stat: Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat Altan

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosça, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Vetrih, Maxim, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp, Figueiredo, Muhammet Demir

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Mustafa Eskihellaç, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Philip, Karim Hafez, Azubuike, Aabid, Mehdi, Mounir, Dicko

Sarı kartlar: Dk. 19 Mehdi (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 44 Oğuz Ceylan, Dk. 45+7 Figueiredo (Gaziantep FK)