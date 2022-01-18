Beşiktaş tek golle kazandı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 22. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti.
Ligde üst üste ikinic galibiyetini alan siyah beyazlı ekip puanını 35'e yükseltti.
Volkan Demirel yönetiminde ikinci yenilgisini alan VavaCars Fatih Karagümrük ise 30 puanda kaldı.
Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, üst üste üçüncü maçında gol sevinci yaşadı ve toplamda 9 gole ulaştı.
Öte yandan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, 90+2. dakikda hakem yaptığı itiraz sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ortasında meşin yuvarlak savunmaya çarparak kaleye yöneldi ancak kaleci Viviano topun kaleye girmesine izin vermedi.
31. dakikada Karamoh'un hızlı çıkışıyla başlayan atakta soldan ceza sahasına giren Borini topla buluştu, Fatih Karagümrüklü oyuncunun çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
37. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşu sonrası Vida ile topa yükselen Caner Erkin'in ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğine hükmeden hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
GOL - 39. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi, topu ağlara gönderdi. 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
49. dakikada Batshuayi'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Larin'in uzak köşeye şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
62. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Batshuayi, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, top auta çıktı.
69. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor'un dar açıdan sert şutunda, top direk dibinden auta gitti.
87. dakikada ceza sahasına uzak bir noktadan serbest vuruşta topun başına geçen Bistrovic'in şutunda, kaleci Ersin topu kornere çeldi.
Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halil Umut Meler, Kemal Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 90 Biraschi), Burak Bekaroğlu, Balkovec, Caner Erkin (Dk. 90 Alparslan Erdem), Adnan Uğur (Dk. 46 Levent Mercan), Jimmy Durmaz (Dk. 76 Pesic), Emre Mor, Borini, Karamoh (Dk. 58 Vato Arveladze), Bistrovic
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal (Dk. 79 Güven Yalçın), Pjanic (Dk. 88 Salih Uçan), Oğuzhan Özyakup (Dk. 70 Can Bozdoğan), Larin (Dk. 79 Gökhan Töre), Batshuayi (Dk. 88 Alex Teixeira)
Gol: Dk. 39 Batshuayi (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Volkan Demirel (Teknik sorumlu) (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 73 Batshuayi (Beşiktaş), Dk. 77 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)
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