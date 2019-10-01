Spor
Suat Arslanboğa'nın hakem sözleşmesi feshedildi01 Ekim 2019 Salı 17:13 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 17:29
Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün feshedildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün feshedildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA