Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını, oyun olarak kontrolü ve topu kendilerinde tuttuklarını belirtti.

"Yeni transferlerle bu sene çok farklı olacak"

Tomas, az hata yaparak öne geçtiklerini ifade etti

"Maalesef 2-0 yapsak maçı koparabilirdik. Direkten dışarı giden top ile maç döndü ve skor 1-1 oldu. Ardından 2-1 penaltı ile kaybettik. En az bir puanı hak ettik ama hakem hataları bizi üzdü. Çok çalışıyoruz ama böyle hatalar olmamalı. İnşallah ileride olmaz. Toparlayacağız, daha ligin başı. Yeni transferlerle bu sene çok farklı olacak."

"Uzun yıllar top oynadım ama böyle penaltı görmedim"

Tomas, maçın ikinci penaltısının yanlış karar olduğunu savunarak, "Uzun yıllar Türkiye'deyim böyle penaltı görmedim. Ben de izledim. Böyle penaltı yok." diye konuştu.