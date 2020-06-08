İngiliz yayın kurumu BBC'nin sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki futbolcu, "Şu anda savaştığımız tek hastalık ırkçılık. En önemli konu bu çünkü uzun yıllardır devam ediyor." dedi.

Koronavirüs gibi ırkçılığı da durdurmak istediklerini belirten Sterling, "Protestocuların yaptığı şey bu. Çözüm bulmaya ve adaletsizliği durdurmaya çalışıyorlar. Kimse yaralanmadan, mağazalara zarar verilmeden protestolarını güvenli ve barışçıl şekilde devam ettirecekler." ifadelerini kullandı.

Yüzyıllardır süren ırkçılık sorunu nedeniyle insanların yorulduğunu ve değişime hazır olduğunu belirten İngiliz oyuncu, artık konuşmaktan daha fazlasının yapılması gerektiğini kaydetti.

Koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin uyarılarına karşın dün başkent Londra başta olmak üzere Bristol, Manchester, Wolverhampton, Nottingham, Glasgow ve Edinburgh kentlerinde binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti.