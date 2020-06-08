Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin bir maçtaki videosunu sosyal medya hesabına ekleyerek üzerine de "Erzurum, Palandöken'de kayıyormuş gibi" ifadesini ekleyen Katalan ekibinin bu paylaşımını alıntılayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından Barcelona'yı kamp için kente davet etti.

Messi'ye gerçek bir gol sevinci kadar mutluluk veremesek de Palandöken Dağlarında, rakip defans arasında süzülüyormuş gibi hissedeceğini garanti edebiliriz.



Messi ve takım arkadaşlarını, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’mizde ağırlamak isteriz. https://t.co/gMaRpFUJ8M — Erzurum Büyükşehir Belediyesi (@erzurumbld) June 7, 2020

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Messi'ye gerçek bir gol sevinci kadar mutluluk veremesek de, Palandöken Dağları'nda, rakip defans arasında süzülüyormuş gibi hissedeceğini garanti edebiliriz. Messi ve takım arkadaşlarını, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizde ağırlamak isteriz." ifadeleri kullanıldı.