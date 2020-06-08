Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenlenen basın toplantısında normalleşme sürecindeki yol haritası, atletizmde alınan son kararlar ile 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlık süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Çintimar, atletizmde önemli kararlar aldıklarını ifade etti.

"Bu kararı kulüpler birliğimizle birlikte aldık. İstişare, teknik ve yönetim kurulumuzla beraber şöyle bir karar aldık. Aldığımız karar şu; Türkiye'de atletizm liglerinde artık yabancı sporcu yarıştırmayacağız."

"Liglerimizde yabancı sporcuların yarışmasına gerek kalmadı"

Çintimar, yetiştirdikleri yerli sporcularla artık kendi kendilerine yeten bir federasyon olduklarına dikkat çekti.

"Mevcut durumda yabancı statüsünde kros takımlarımızda bir sporcu, pist takımlarımızda 3 bayan 3 erkek yarışabiliyordu. Ama 2020 liglerimizle birlikte artık bizim liglerimizde yabancı sporcuların yarışmasına gerek kalmadığını, sporcularımızın onlarla aynı durumda yarışabildiğini çok fark olmadığı gördük."

[Fotoğraf: AA]

"Artık kendi çocuklarımızla yarışacağız"

Çintimar, bu süreçten sonra Türkiye'de liglerde kendi sporcularıyla devam edeceklerini vurguladı.

"Altyapıya daha çok önem verip, onları destekleyerek, kendi yetiştirdiğimiz çocuklarımızla Süper Lig'de, 1. Lig'de, yürüyüş, kros ve maraton liginde artık kendi çocuklarımızla yarışacağız. Bununla alakalı bize vermiş oldukları destekten dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere tüm spor teşkilatına teşekkür ediyorum."