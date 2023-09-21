Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak da görevinden ayrıldı

Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Koçak, A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinin sona erdiğini vurguladı.

"Ayrılıklar da sevdaya dahildir. Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndaki görevim bugün itibarıyla sona erdi ama milli takıma bağlılığım, inancım hiç bitmeyecek. 2 yıldır tüm çabalarımla ay-yıldızlı formanın başarısı için çalıştım. Bundesliga'da teknik direktör iken, 150'den fazla maça çıkmışken, ülkem için koşa koşa geldim. Projeye inandım. Türkiye için, ay-yıldızlı bayrak için, teknik direktörlüğü bir kenara bırakarak milli takımımıza bir katkım olsun istedim. Bu konuda asla pişman değilim. Milli takım için 1 saniye bile görev almak çok değerli. Stefan Kuntz'un ayrılığından sonra benim kalmam istendi ama yeni ekibimizin önünü açmak adına bu kutsal görevi ikinci kez kabul edemedim. Milli takımın EURO 2024 için iddiası devam ediyor. Grupta ikinci sıradayız ve ben kesinlikle finallere katılacağımıza inanıyorum."

Koçak açıklamasında kendisini göreve getiren ve destek veren isimlere de teşekkür etti.