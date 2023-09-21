Açık 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.09.2023 18:12

Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak da görevinden ayrıldı

A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak, milli takımdaki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak da görevinden ayrıldı

Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Koçak, A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinin sona erdiğini vurguladı.

"Ayrılıklar da sevdaya dahildir. Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndaki görevim bugün itibarıyla sona erdi ama milli takıma bağlılığım, inancım hiç bitmeyecek. 2 yıldır tüm çabalarımla ay-yıldızlı formanın başarısı için çalıştım. Bundesliga'da teknik direktör iken, 150'den fazla maça çıkmışken, ülkem için koşa koşa geldim. Projeye inandım. Türkiye için, ay-yıldızlı bayrak için, teknik direktörlüğü bir kenara bırakarak milli takımımıza bir katkım olsun istedim. Bu konuda asla pişman değilim. Milli takım için 1 saniye bile görev almak çok değerli. Stefan Kuntz'un ayrılığından sonra benim kalmam istendi ama yeni ekibimizin önünü açmak adına bu kutsal görevi ikinci kez kabul edemedim. Milli takımın EURO 2024 için iddiası devam ediyor. Grupta ikinci sıradayız ve ben kesinlikle finallere katılacağımıza inanıyorum."

Koçak açıklamasında kendisini göreve getiren ve destek veren isimlere de teşekkür etti.

Sıradaki Haber
PFDK'dan 3 Süper Lig kulübüne ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Bakan Fidan, Letonyalı mevkidaşı ile bir araya geldi
18:37
Huzurevinde zehirlenen 33 kişi hastanelere kaldırıldı
18:24
Beşiktaş'ta avukata silahlı saldırı davasında karar
18:18
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:34
Güneş bebek tıp dünyası ve ailesine 'Güneş' gibi doğdu
17:35
Büyük İskender'in heykel başı bulundu
Kayseri'deki katı atık depolama tesisi 140 milyon metreküp sera gazı salımını engelledi
Kayseri'deki katı atık depolama tesisi 140 milyon metreküp sera gazı salımını engelledi
FOTO FOKUS
Güneş bebek tıp dünyası ve ailesine 'Güneş' gibi doğdu
Güneş bebek tıp dünyası ve ailesine 'Güneş' gibi doğdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ