Bakan Bak Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı Andrew Parsons ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 20. Yıl Galası'na katılmak için İstanbul'a gelen Parsons ile görüştü.

Görüşmede Bakan Bak, Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği Parsons'a, 20. yıl galasına katılımından dolayı teşekkür etti.

Gelecek yıl Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'nı değerlendiren Bak ile Parsons, Türkiye'nin hedefleri ve çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu'nun da yer aldığı görüşmenin ardından Bakan Bak, Andrew Parsons'a günün anısına bir hediye verdi.