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Spor
AA 21.09.2023 16:55

İzmir'de 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu değerlendirme toplantısı yapıldı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir etapları için değerlendirme ve güvenlik toplantısı yapıldı.

İzmir'de 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu değerlendirme toplantısı yapıldı
[AA arşiv]

Türkiye Atletizm Federasyonu Turkcell Atletizm Yüksek Performans Merkezi'ndeki toplantıya Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Baş Raportörü Baki İlgün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ile ilgililer katıldı.

İzmir'de 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu değerlendirme toplantısı yapıldı

Toplantıda gerçekleştirilen hazırlıklar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

8-15 Ekim'de düzenlenecek turun 6. etabı 13 Ekim’de Muğla'nın Bodrum ile İzmir'in Selçuk ilçeleri arasında, 7. etap ise bir gün sonra Selçuk-Manisa-İzmir güzergahında yapılacak.

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