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Spor
AA 21.09.2023 16:45

Samsunsporlu Yunus Emre Çift hedeflerini anlattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un 20 yaşındaki stoperi Yunus Emre Çift, kendini geliştirerek Avrupa'da bir kulüpte oynama hedefine ulaşmak istediğini söyledi.

Samsunsporlu Yunus Emre Çift hedeflerini anlattı
[Fotograf: AA]

Yunus Emre Çift, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 5. haftasında Galatasaray'a yenilmelerinden ötürü üzgün olduklarını belirtti.

Genç oyuncu, rakipleri karşısında özellikle ilk yarıda çok basit hatalarla gol yediklerine değindi.

"Galatasaray'dan daha fazla pozisyon yakaladık. Daha net pozisyonlar yakaladık. Ama rakibimiz ilk yarı 3 pozisyonda da golü buldu. İkinci yarı Galatasaray'a karşı oradaki atmosferde kendi evlerinde çok büyük üstünlük sağladığımızı düşünüyorum. 3-2'den sonra 3-3 olabilecek bir pozisyon yakaladık. Ama peşine şanssız bir şekilde gol yedik. Bizim için üzücü oldu. Ama buradan bir ders çıkaracağımızı düşünüyorum. Geri çekilmedik, cesur oynadık orada. Bundan sonra o maçtan daha iyi şekilde ders alıp daha iyi sonuçlar alacağız."

"Avrupa'ya hedeflediğim yerlere gitmek istiyorum"

Süper Lig'in 5. haftasında en fazla araya girerek top kazanan oyuncu olan Yunus Emre, daha iyi olabileceğini düşündüğünü belirtti.

"Çünkü ben maç maç daha çok gelişmek isteyen, arzulayan bir oyuncuyum, geçen hafta böyle bir istatistik olmuş. Ama ben daha iyi olabileceğimi, takıma daha çok katkı verebileceğimi düşünüyorum. 'Öncelikli hedefim Samsunspor forması gibi şampiyon olup ondan sonra Süper Lig'de oynamak' demiştim. Bu hafta bunu gerçekleştirdim. Adım adım gitmek istiyorum kendi açımdan. Tabii ki burada kulübüme para kazandırarak Avrupa'ya, hedeflediğim yerlere gitmek istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Umarım hayallerim de gerçek olur. "

"Antalya maçı ilk galibiyetimizi alacağımız maç olur"

Yunus Emre, Süper Lig'de kaliteli oyuncuların olmasının kendilerini de geliştirdiğine işaret ederek, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Bitexen Antalyaspor maçı hakkında konuştu.

"Antalya maçı bizim için umarım ilk galibiyetimizi alacağımız maç olur. Onun için hazırlanıyoruz. Tek düşüncemiz o. 3 puanı hak ettiğimiz oyunu oynadık ama maalesef 3 puanı alamadık. Bu hafta 3 puan alıp bir seri yakalamak istiyoruz. Çünkü biz bunu hak eden bir takımız. Kaliteli bir takımız. Güzel bir aileyiz açıkçası burada. Antalya maçından galibiyete dönmeyi hedefliyoruz."

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