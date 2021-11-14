Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuntz, "Takımımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü bütün hafta boyunca çok yoğun şekilde antrenmanlarını sürdürdüler. Bugün doğru oyuncuları seçmekte zorlandım. Çünkü hepsi zorlu ve sıkı çalışmayla bir hafta geçirdi. Burada vermiş olduğumuz karar şuydu, Norveç ya da hangi takım olursa olsun, kapı aralandığında orada hazır olacaktık.

Takımımız son dakikaya kadar inanılmaz tutkuyla oynadı. Seyircilere de ilk kıvılcımın bizden sıçraması önemliydi ki hep beraber burada istediğimiz sonucu elde edebilelim. Ne kadar çok sayıda gol atarsak, yaptığımız işin o kadar anlamı olacağına karar verdik. Bugün oyuncular da davranışlarıyla bunu gösterdi. Yolun sonu değildi ama hayatlarını zorlaştıracaktık. Kararımız buydu. Takımımızın zihniyetini de göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.

"Birlikte maç planımızı yapacağız"

Alman teknik adam, "Norveç'in Letonya ile berabere kalması, Karadağ maçının planını değiştirecek mi?" sorusuna, "Diğer maçlardan çıkan sonuçlar Karadağ maçımız için bir farklılık oluşturmayacak. Çünkü biz yine kazanmak zorundayız. Takımda bazı değişiklikler olacak. Şu an gerekli adımları attık. Bu da bir maçtır, sakinliğimizi korumamız gerekiyor. Bu maçı analiz edeceğiz. Yarın elimizde hangi oyuncular olduğuna, oyuncuların maça nasıl tepki verdiğine bakacağım. Birlikte maç planımızı yapacağız. Karadağ maçında bazı değişiklikler yapma imkanımız olacak. Kazanmak için en çok şansı bulacağımız kadroyu tercih edeceğiz." yanıtını verdi.

Kuntz, oyuncuları bir sonraki maça hazırlamak için hemen çalışmaya başlayacaklarını, sakat oyuncuların ve kadroya sonradan davet ettikleri oyuncuların da durumunu değerlendireceklerini söyledi.

Alman teknik adam, Türkçe dersleri aldığını da aktararak, Türkçe olarak, "Ben konuşmak istiyorum yemekten sonra." dedi. Ardından da, "En azından oyunculara bunu söyleyebiliyorum. Şu ana kadar dört Türkçe dersi aldım. Oyunculuk zamanımda çok iyi bir öğrenci değildim, umarım daha iyi olacaktır." diye konuştu.

Kuntz, "Geldiğiniz günden bugüne kadar takımda değişenler neler oldu?" sorusunu ise, "Takımdaki değişiklikleri siz daha iyi değerlendirebilirsiniz. Bu soruyu sizin cevaplamanız daha uygun olacaktır. Takım ruhu oluşuyor, takım birbirine yaklaşıyor. Elbet hala basit hatalar yapıyoruz. Belki başka maçlarda daha büyük cezalar kesilecektir ama çok tutkulu oynuyoruz. Elde ettiğimiz sonuçtan memnunum ama daha yolumuzun başındayız." şeklinde yanıtladı.