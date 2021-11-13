Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 22:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Letonya'dan Norveç'e çelme
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç, sahasında Letonya ile golsüz berabere kaldı.
Ullevaal Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla, "Vikingler" grupta millilerimize geçilerek 3. sıraya geriledi.
Mücadelenin 81. dakikasında Norveç'in Elyounoussi ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşma başladığı gibi golsüz tamamlandı.
Gruptaki diğer mücadelede A Milli Futbol Takımımız, sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla Millilerimiz, Norveç ile puanları eşitledi ve averajla 2. sıraya yükseldi.
Etiketler: Dünya Kupası
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