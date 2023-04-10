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Spor
AA 10.04.2023 11:08

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor

Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın perdesi 11 Nisan Salı günü yapılacak 3 maçla açılacak.

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor

Ligin 32. haftasında yarın Ankara Keçiörengücü-Göztepe, Bodrumspor-Pendikspor ve Yılport Samsunspor-Tuzlaspor maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın programı şöyle:

11 Nisan Salı:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)

16.00 Bodrumspor-Pendikspor (Bodrum İlçe)

20.30 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Nisan Çarşamba:

16.00 Manisa FK-Beyçimento Bandırmaspor (Mümin Özkasap)

20.30 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)

13 Nisan Perşembe:

16.00 Çaykur Rizespor-Sakaryaspor (Çaykur Didi)

20.30 Altay-Altınordu (Alsancak Mustafa Denizli)

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