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Spor
TRT SPOR 10.04.2023 10:22

Giresunspor kazanmayı unuttu

Bitexen Giresunspor için tehlike çanları çalıyor. Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibinin galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

Giresunspor kazanmayı unuttu
[Fotograf: İHA]

Bitexen Giresunspor için işler yolunda gitmiyor. 2 gol averajıyla küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alan yeşil beyazlılar kazanmayı unuttu.

Haftayı deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenilerek kapatan Karadeniz ekibinin galibiyet özlemi 11 maça yükseldi.

Son olarak 29 Aralık'ta Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup eden Bitexen Giresunspor o günden sonra bir daha 3 puanla tanışamadı. Yeşil beyazlılar son 11 maçta aldığı 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle taraftarlarını üzdü.

Hakan Keleş'in öğrencileri bu süreçte oynadıkları Trabzonspor, Ümraniyespor, Galatasaray ve Arabam.com Konyaspor karşılaşmalarında skor üretemedi.

Karadeniz temsilcisi 26 golle Lig'in en az gol atan takımı konumunda bulunuyor. Yeşil beyazlı ekip kalan son 8 haftada kümede kalma yolundaki rakipleri İstanbulspor ve Hangi Kredi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Giresunspor, 24 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 16. sırada yer alıyor.

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