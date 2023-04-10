Vincent Aboubakar gollerine ara vermiyor

Vincent Aboubakar Beşiktaş taraftarının kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı.

Siyah beyazlı kulübün ara transferde üçüncü kez kadrosuna kattığı Kamerunlu futbolcu, eski günlerini aratmıyor. 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'taki ikinci dönemine ait bir rekoru egale etti.

MKE Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor karşılaşmalarında gol atan tecrübeli santrfor, böylece Süper Lig kariyerinde ikinci kez üst üste 5 maçta fileleri havalandırdı.

Kamerunlu forvet daha önce 2020-2021 sezonunda Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ve Erzurum Futbol Kulübü ile art arda oynanan 5 müsabakada gol sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş'ın 21 Ocak'ta iki buçuk yıllığına renklerine bağladığı Vincent Aboubakar, Lig'de 9 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.