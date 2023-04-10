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Spor
AA 10.04.2023 04:01

Balıkesirspor kafilesine saldırı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Baynet İnşaat Balıkesirspor'un futbolcuları ve teknik heyeti, deplasman dönüşü mola verdiği Manisa'nın Akhisar ilçesinde taraftarının saldırısına uğradı.

Balıkesirspor kafilesine saldırı
[Fotograf: AA]

Ligin 31. haftasında deplasmanda AFC Kablo Kanalları Uşakspor'a 2-0 mağlup olan Baynet İnşaat Balıkesirspor, dönüş yolunda Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir restoranda yemek molası verdi.

Bu sırada takım otobüsünü takip eden bir grup taraftar da restorana giderek futbolcu ve teknik heyetle tartıştı. İddiaya göre, büyüyen tartışmada taraftarlar, futbolculara ve teknik heyete saldırdı. Kimsenin yaralanmadığı olayda futbolcular bölgeden ayrılırken, restoranda da hasar oluştu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasında deplasmanda oynadığımız AFC Kablo Kanalları Uşakspor karşılaşmasının dönüşünde teknik heyetimize, futbolcularımıza ve personellerimize Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir restoranda yemek yediği esnada yapılan saldırıyı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" sözlerine yer verildi.

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