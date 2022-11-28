Ligde haftanın kapanış maçında Altınordu, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Manisa FK'yi ağırladı. Müsabaka, konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Haftanın tamamlanmasıyla oluşan puan durumunda bir maçı fazla Eyüpspor, açık ara liderliğini sürdürdü. 34 puanla zirvede yer alan İstanbul temsilcisini 25'er puanlı takımlar Çaykur Rizespor, Pendikspor, Ankara Keçiörengücü ve Dyorex Boluspor takip etti.

Göztepe-Altay derbisi tamamlanamadı

Haftanın iki İzmir takımını karşı karşıya getiren Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Göztepe'nin ev sahipliğinde Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan derbinin 19. dakikasında Altay taraftarları arasından atılan işaret fişeği bir Göztepe taraftarının yaralanmasına neden oldu. Bu sebeple maçın durduğu sırada sahaya giren bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına vurdu.

Kaleci Ozan ile işaret fişeğiyle yaralanan Göztepe taraftarı, ambulansla hastaneye kaldırılırken maç tatil edildi.

Sonuçlar

Altaş Denizlispor-Bodrumspor: 0-0

Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor: 0-0

Dyorex Boluspor-Sakaryaspor: 1-0

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 1-3

Pendikspor-Eyüpspor: 0-0

Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1

Erzurumspor FK-Beyçimento Bandırmaspor: 1-2

Altınordu-Manisa FK: 1-3

16. hafta programı

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta, 2 Aralık Cuma günü yapılacak Eyüpspor-Tuzlaspor maçıyla başlayacak. Haftanın maç programı şöyle:

2 Aralık Cuma:

20.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

3 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

4 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

16.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Altay-Dyorex Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)

5 Aralık Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor (Çaykur Didi)