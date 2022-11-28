Dün oynanan ve tribüne atılan fişek sonrası müsabaka durduğu sırada sahaya inen bir taraftarın köşe gönderiyle saldırması sonucu yaralanan ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ozan Evrim Özenç'in başında oluşan kesiğe müdahalede bulunuldu. Kontrol amaçlı hastanede tutulan Ozan Evrim Özenç'in, bugünkü kontrollerin ardından taburcu edilmesine karar verildi.

Olaylarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

Zanlı tutuklandı

Öte yandan sahaya girerek kaleci Özenç'i yaralayan ve bugün adliyeye sevk edilen zanlı, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.