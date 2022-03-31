Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanacak
Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi 1 Nisan Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.
Spor Toto 1. Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:
1 Nisan Cuma:
20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)
2 Nisan Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
3 Nisan Pazar:
13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor (Kocaeli)
16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor (Eryaman)
20.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Etiketler: TFF 1. Lig
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