El Clasico olarak adlandırılan ve bu kez Barcelona ile Real Madrid kadın takımlarının karşı karşıya geldiği maçı Nou Camp'ta 91 bin 553 seyirci izledi.

Bu seyirci sayısı, kadın futbolunda şimdiye kadar bir stadyumda en fazla kişinin izlediği maç olarak tarihe geçti.

Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanan Barcelona, kendi sahasındaki maçı da 5-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Bu sezon La Liga'da Nou Camp'ta oynanan erkekler El Clasico maçını ise 86 bin 466 kişi izlemişti.

Önceki rekor 1999 Kadınlar Dünya Kupası finalindeydi

Bundan önce kadınlar futbolunda en fazla seyircili maç rekoru, 90 bin 195 ile Los Angeles'ın Rose Bowl Stadı'nda ABD ile Çin arasında oynanan 1999 Kadınlar Dünya Kupası finali olarak kayıtlara geçmişti.

Kadınlar kulüp maçlarında ise Atletico Madrid ve Barcelona arasında 2019'da Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maç 60 bin 739 seyirci tarafından izlenmişti.