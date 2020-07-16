Gençlik ve Spor Bakanlığı, insanlı keşif uçağının Van'da Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Keşif uçağımızın Van'da Artos Dağı'na düşmesi sonucu şehit olan 7 polisimizin acısı yüreğimize kor gibi düştü. Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu

"Van ve Hakkari illerinde görev uçuşunda bulunan insanlı keşif uçağımızın Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı'na çarpması sonrası meydana gelen kazada ve Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucunda kahraman emniyet mensuplarımızın şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz."

Türkiye Basketbol Federasyon

"Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit olan emniyet personellerimize ve Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit olan özel harekat polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."

Galatasaray

"Van'ın Gevaş ilçesinde keşif uçağımızın düşmesi ve Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışma sonucu şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Fenerbahçe

"Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet personellerimize ve Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polislerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı dileriz."

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü

"Van'ın Gevaş ilçesinde yaşanan elim uçak kazasında ve Siirt'in Pervari ilçesinde hain terör saldırısında şehit olan güvenlik güçlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun."

Trabzonspor

"Bugün Van Artos Dağı’na düşen keşif uçağında ve ardından Siirt Pervari’de düzenlenen terör operasyonunda hayatını kaybeden emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet, şehitlerimizin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar dileriz."

Yeni Malatyaspor

"Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polislerimize ve Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polislerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

MKE Ankaragücü

"Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu ve Siirt'in Pervari ilçesinde yürütülen terör operasyonlarında şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

Gençlerbirliği

"İnsanlı keşif uçağımızın Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı'na çarpması sonrası meydana gelen kazada ve Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet; kederli aileleri ve ülkemize başsağlığı dileriz."

Keçiörengücü

"Keşif uçağımızın Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı'na çarpması sonrası meydana gelen kazada ve Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucunda şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı dileriz."

Türkiye Judo Federasyo

"Judo ailesi olarak Van'da keşif uçağımızın Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet personellerimize ve Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polislerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı dileriz."

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı

"Van ve Siirt'te meydana gelen acı olaylar neticesinde şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Türkiye Hentbol Federasyonu

"Keşif uçağımızın Van Artos dağına çarpması sonucu şehit olan emniyet mensuplarımıza ve Siirt Pervari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 özel harekat polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Türkiye Okçuluk Federasyonu

"Acımız büyük, Van ve Hakkari illerinde görev uçuşunda bulunan insanlı keşif uçağımızın Artos Dağı'na çarpması sonrası meydana gelen kazada ve Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucunda kahraman emniyet mensuplarımızın şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz."

Türkiye Motosiklet Federasyonu

"Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polislerimize ve Siirt'te hain teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan özel harekatçılarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

Türkiye Boks Federasyonu

"Van'da kefiş uçağının Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit olan polislerimize ve Siirt'te düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada sonucu şehit olan özel harekat polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Türkiye Güreş Federasyonu

"İnsanlı keşif uçağımızın Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı'na çarpması sonrası meydana gelen kazada ve Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucunda şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı dileriz."

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile diğer branşlardaki birçok spor federasyonu da şehitlerin aileleri ve Türk milleti için başsağlığı dileğinde bulundu.