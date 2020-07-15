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FIFA'dan oyuncu değişikliği kararı
FIFA, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının devam etmesi nedeniyle maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesi kuralını, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzattığını duyurdu.
FIFA'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ile görüşmelerin ardından 8 Mayıs 2020'de yürürlüğe giren 5 oyuncu değişikliği kuralının 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzatılmasına karar verildiği belirtildi.
Söz konusu kural, Ağustos 2021'de oynanacak milli maçları da kapsayacak. Bu kural sayesinde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ve Copa America'da da takımlar 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.
Etiketler: fifa oyuncu değişikliği koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:00
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