Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da yapılacak Avrupa Satranç Şampiyonası ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da 12-22 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 2021'e ertelendi.
Avrupa Satranç Birliğinden (ECU) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle oluşan seyahat kısıtlamarından dolayı Avrupa Satranç Şampiyonası'nın 1 yıl ertelendiği duyuruldu.
Şampiyonanın 2021'de Antalya'da belirlenecek yeni tarihlerde yapılacağı aktarıldı.
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