Haber Giriş: Kaynak: AA
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu yapacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:25
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