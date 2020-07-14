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Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklara başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas idmanı gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Sarı-lacivertliler derbinin hazırlıklarına yarın devam edecek.
Etiketler: Fenerbahçe derbi BeşiktaşSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 21:41
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