Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Mesut Şahin, okuldaki öğrencilerinin masa tenisi antrenmanları için top atma robotu almak istedi.

Yaptıkları araştırmalarda robotun yurt dışında üretildiğini ve fiyatının ise 6 bin lira olduğunu öğrendiler.

Bunun üzerine Mesut Şahin durumu aynı okulda öğretmenlik yapan arkadaşları Matematik Öğretmeni Ali Kartal ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İsmail İstanbul ile paylaştı.

3 öğretmen 6 aylık çalışma sonrasında yerli ve milli masa tenisi top atma robotu geliştirdi.

Sosyal medyada robotun görsellerini paylaşılınca İstanbul`da özel bir firmanın dikkatini çekti. Firma okulla irtibata geçerek seri üretim yapılmasını önerdi.

Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü döner sermaye kurulmasına karar vererek, 1 yıl içerisinde masa tenisi robotunun seri üretime geçmesini kararlaştırdı.

Matematik Öğretmeni Ali Kartal, "En amatör sporcudan, profesyonel sporcuya kadar makinemizde çalışma sunabiliyoruz." dedi.

Okul Müdürü Sinan Keskin de masa tenisi top atma robotunun sadece Çin`de olduğunu ve fiyatının pahalı olduğunu ifade etti.