Haber Giriş: Kaynak: DHA
Trabzonspor Hüseyin Çimşir yönetiminde çalıştı
Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor'a mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimine çalıştı.
Denizlispor yenilgisinin ardından istifa ettiği yönünde haberler çıkan Hüseyin Çimşir, ligin 33. haftasında oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarında takımın başında yer aldı.
Saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular iki grup halinde çalıştı.
Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.
Etiketler: Hüseyin Çimşir TrabzonsporSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 19:48
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