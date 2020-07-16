İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak envanterimize kayıtlı olan uçağımız 15 Temmuz saat 18.35 sularında yeniden keşif ve gözetleme yapabilme teminen Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkmıştır. İçerisinde 2'si pilot arkadaşımız olmak üzere toplam 5 personelle birlikte 7 emniyet mensubumuz bulunmaktaydı."

Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, EGM Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM-809 kuyruk numaralı insanlı keşif uçağının "Hakkari ve Van illerinin keşif ve gözetlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda görev almak üzere" Van Ferit Melen Havalimanı'ndan görev bölgesine intikal için dün saat 18.34’te havalandığı kaydedildi.

Görevini tamamladıktan sonra Van Ferit Melen Havalimanı ile alçalış için irtibata geçmesinin ardından saat 22.45 itibarıyla havalimanı kontrol sahası içerisinde insanlı keşif uçağı ile radar ve telsiz temasının kaybedildiği belirtilen açıklamada, uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı kaza sonucu 7 emniyet personelinin şehit olduğu bildirildi.