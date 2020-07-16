Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen programlar kapsamında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçedeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camii'nde sela okudu.

81 ilde sela okunuyor. https://t.co/jLR74VxVKZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2020

Ayrıca, bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi.