15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen anma programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan 13 polis ve vatandaşın fotoğraflarının yer aldığı platforma kırmızı karanfil bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi Müezzini Fatih Derdiyok, Kur'an-ı Kerim okudu.

"Her darbe, bir sonrakine cesaret verdi"

Soylu, törendeki konuşmasına şehitler için yoklama alarak başladı. Tek tek şehitlerin isimlerini okuyan Soylu'ya törendekiler "Burada" diye yanıt verdi.

[Fotoğraf: AA]

Aziz Türk milletinin, 15 Temmuz'dan önce de darbeler gördüğünü, yıllarca bu ihanetlerin acısını çektiğini ve her darbede 10 yıllarca geriye gittiğini söyleyen Soylu, bu darbeleri yapanların hiçbirinden hesap sordurulmadığını hatta darbelerin "bayram" diye kutlatıldığını ifade etti.

"15 Temmuz gecesi bu millet sadece darbecilere değil, vesayet kafasına karşı durdu"

Her darbenin, bir sonrakine cesaret verdiğini aktaran Soylu, "Kan dökülmedi" diyerek bütün eski darbelerin, oldubittiye getirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İşte 15 Temmuz gecesi canlarımız gitti. 251 şehit verdik, binlerce kardeşimiz gazi oldu, sakat kalanlar, hayatlarının kalanını tekerlekli iskemlede geçirmeye mahkum olanlar oldu ama bugün bakıyoruz ki hala 15 Temmuz anmalarından rahatsız olan, hala milletin bu teyakkuzunu sulandırmaya çalışan, hala hesap sordurmamaya çalışan, hala Cumhurbaşkanımıza 15 Temmuz üzerinden iftiralar atan, hala bir sonraki darbecilere işaret fişeği atmaya çalışan ve hala demokrasi aklına yatmamış, milli iradeye alışamamış, vesayet hastası bir zihniyet var. 15 Temmuz gecesi bu millet, sadece darbecilere karşı durmuş değildir, millet bu vesayet kafasına karşı durmuştur, onu tasfiye etmiştir ve inşallah bir daha da yaşam hakkı vermeyecektir."

[Fotoğraf: AA]

15 Temmuz'dan 2016'dan bu yana geçen 4 yılın hiçbir gününü boşa geçirmediklerini ifade eden Soylu, o gece Türkiye'yi 1000 yıl geriye götürmek isteyenlere inat, Türkiye'nin yepyeni bir geleceğe evrildiğini belirtti.

Soylu, milletin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilerek yeni bir döneme adım atıldığını anımsatarak, özellikle güvenlik politikalarında Türkiye'nin tüm güvenlik tehditlerine daha stratejik, küresel ve bütüncül bakan bir yaklaşım ortaya koyduklarını vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin Orta Doğu politikasının tepkisel değil, ilkesel bir karaktere büründüğünü ifade eden Soylu, Türkiye'nin bir yandan FETÖ, PKK, DEAŞ ve sol örgütlerle eş zamanlı mücadele ederken diğer yandan düzensiz göçle, uyuşturucuyla mücadele edip şehirlerin ve yolların güvenliği için büyük bir gayret ortaya koyduklarını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"PKK'ya bu yıl katılan sayısı 21, iknayla dağdan indirilenlerin sayısı 95"

Türkiye'nin bugün güvenliğini hem Kato ve Gabar'da hem Cerablus'ta, Azez'de, Mare'de, Rasulayn'da, Afrin'de hem Avaşin Basyan'da, Hakurk'ta hem de Libya'da ve Doğu Akdeniz'de sağladığına işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"Terör örgütü PKK, telsizle bile konuşamayacak duruma gelmiştir. Son 4 yılda yurt içi terörist mevcudu yüzde 82,5 oranında azalmış, dün Karadeniz'e sızmak isteyen teröristlere haddini bildiren kahramanlarımıza teşekkür ederken Erzurum'da akşam vakti 407 rakamını vermiştim, bugün gri listedeki bir terörist daha teslim oldu, rakam 406'ya düştü. PKK öyle tükenmiştir ki bu yıl örgüte katılanların sayısı 22, iknayla dağdan indirilenlerin sayısı 107'dir, yani 4,5 katından fazla. 2-3 gün önce başladığımız 'Yıldırım Operasyonu'yla da inşallah Cudi Dağı'nın tam göbeğinde bir daha terör örgütünün oraya giremeyeceği kadar evlatlarımız büyük bir ders verecekler. 4 yıl önce bugün başını ezdiğimiz FETÖ'ye dönük 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar tam 99 bin 66 operasyon, 282 bin 790 gözaltı gerçekleştirdik. Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz."

Soylu, 15 Temmuz'dan sonra vesayeti sırtından tamamen atan Türkiye'nin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında hem sokak satıcılarına hem de uluslararası baronlarına operasyonlar düzenlediğini, bu alanda 2019'dan beri Cumhuriyet tarihinin yakalama rekorlarını kırdığını anlattı.

Trafik kazalarındaki ölümleri 4 yılda yüzde 25 azalttıklarını belirten Soylu, bu rakamlarda Avrupa ortalamasını yakalayıp onun da altına inmeye çalıştıklarını anlattı.

Soylu, asayişte de ciddi bir atılımın içinde olduklarına dikkati çekerek evden hırsızlık ortalamasını son 3 yılda 282'den 128'e düşürdüklerini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

"Bu ülke 15 Temmuz'da gasbedilmeye çalışılmıştır"

"Bu ülke, 15 Temmuz'da gasbedilmeye çalışılmıştır. Gasp ettirmediniz. Gasbedip bir meczuba teslim etmek istediler, milletçe buna da müsaade etmedik." diyen Soylu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bugün alelade bir maske için gelişmiş ülkelerin neredeyse korsanlık yaptığı bu dünyada benim ülkem, 5 kıtada 51 ülkeye yardım eden, mazlumun duasını alan bir ülkedir. Depremlerde, afetlerde her türlü imkanıyla vatandaşın yardımına koşan, en küçük bir acziyet göstermeyen bir ülkedir. Terörle mücadele ederken başkalarının ihsanına değil, kendi mühendisinin, kendi evladının yaptığı insansız hava aracına, helikoptere, teçhizata ve en önemlisi imanına güvenen, kimseye el avuç açmayan, eyvallah etmeyen bir ülkedir. Tırnak içinde söylüyorum, Türkiye bugün, vatandaşının hangi camiye, hangi müzeye gideceğine kendisi karar veren bir ülkedir. İşte bütün bu hali tesis eden, o gece bu gazi mekanda, Kızılay'da, Gölbaşı Özel Harekat'ta, Türksat'ta, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Kahramankazan'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde, Genelkurmay Başkanlığı önünde, şehadete yürüyen gaza ehlinin ve onların emanetine sahip çıkan bu aziz milletin, sizlerin sayesindedir."

"Allah, bizlere tekrar böyle geceler, acılar, ihanetler yaşatmasın." diyen Soylu, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazileri minnet ve şükranla andı.