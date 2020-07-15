15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cülerin hedefindeki kurumlardan biri olan TRT'de de anma töreni düzenlendi.

TRT Oran Yerleşkesi'ndeki anma programında TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de hazır bulundu.

"Hep beraber TRT'deki stüdyolara girip darbecileri oradan kovduk"

15 Temmuz gecesi TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de darbecilere direndi.

Eren, o geceyi "TRT'ye çok erken saatlerde darbeci hainler geldi. Ancak vatandaşımız ve çalışanlarımız bunu görünce TRT önünde toplanmaya başladı" sözleriyle anlattı.

Eren, 4 yıl önce TRT'yi FETÖ'cülerden kurtarmak için mücadele edenlere bir kez daha teşekkür ederek, "Hep beraber TRT'deki stdüyolara girip darbecileri oradan kovduk. TRT'nin önüne gelen vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza minnetlerimi ve şükranlarımı TRT Genel Müdürü olarak arz etmek istiyorum. Onların sayesinde TRT o akşam darbecilerin elinden kurtuldu" dedi.

"Kurumumuza sahip çıktık"

Karanlık gecenin tanıklarından biri de TRT personeli Fatih Adem Gençbay oldu. Gençbay 15 Temmuz gecesiyle ilgili, "Halkımız, kurum çalışanlarımız ve yöneticilerimiz ile birlikte 15 Temmuz gecesi buradaydık. Kurumumuza sahip çıktık. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

251 şehidi anma töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile sona erdi.