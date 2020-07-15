Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Darbe gecesi şehitler kervanına katılan 251 kardeşimizin tamamının ismi kalbimize kazınmıştır. O gece sokaklara akın akın koşan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz, sıradan bir darbeyi bastırma hikayesi değildir.

- Ankara'da Külliye, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine yaptığımız anıtlar bu vefanın bir sembolüdür. 15 Temmuz'u anlamak için bu topraklardaki 1000 yıllık mücadelemize bakmamız gerekir.

- Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla her kesimden insan, ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Türkiye'nin sahibinin bu aziz millet olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Milletimizin her bir ferdi ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştı. 15 Temmuz gecesi bu millete zincir vurmayı tekrar denediler, hamdolsun başaramadılar. Hainleri şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık.

- Bir asır önce topraklarının 4'te 3'ünü kaybederek Cumhuriyeti kuran milletimiz, 15 Temmuz'da aynı felakete izin vermeyeceğini ilan etmiştir.

"Bu darbe girişimi, milletimizi yıldırmak bir yana azmini kamçılamıştır"

- 15 Temmuz'u Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan ettik. 15 Temmuz, ülkemizi işgal girişimiydi. Milletimiz o gece hiçbir karşılık beklemeden harekete geçti. Bu darbe girişimi, milletimizi yıldırmak bir yana azmini kamçılamıştır. Ülkemizi büyütmek için daha çok mücadele etmemiz gerektiğini gördük.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 15 Temmuz, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi. Milletimiz o gece, hiçbir karşılık beklemeden tamamen kendi insiyatifi ile harekete geçmiştir.https://t.co/HfIaFB0TP9 pic.twitter.com/b3Ho0qUeXd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2020

- Türkiye, birliğiyle, beraberliğiyle güzeldir. Ayasofya'da susturulan ezanı 86 yıl sonra semaya yükselttik.

- Milletimiz konu vatan olduğunda bir yumruk oldu. Bu milletin daha söyleyecek çok sözü var. FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, kimi alttan kimi üstten ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek. Arkasında dua ordusu olan bir milletiz.

- Bölgemizde pek çok devleti iç karışıklıklarla sarsıp, işgal edenlere Türkiye'nin öyle bir devlet olmadığını atılımlarımızla gösteriyoruz. Daha bitmedi; bu milletin söyleyecek çok sözü, hayata geçireceği çok projesi var. Bu devletin daha harekete geçirecek çok potansiyeli var.

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, o gece yaşadığımız kutlu kucaklaşmayı bize ilelebet hatırlatacaktır.